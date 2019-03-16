Ведущая и участник телестройки объявили себя парой. Звезды шоу Дом-2 Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур официально вместе.

Ведущая и участник телестройки объявили себя парой. Звездышоу "Дом-2" Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур официально вместе.Об этом влюбленные сообщили на лобном месте "Острова любви",что на Сейшельских островах. "Пара!", – кричала что есть мочи ведущая "Дома-2".Красотка не скрывала своего счастья. Об этом сообщает Instagram аккаунт "dom2_tnt".За несколько часов до этого Мондезир устроил романтическоесвидание Юлии. Темнокожий жеребец катал зазнобу на яхте. Рассекая лазурные водыокеана, участник "Дом-2" подарил ведущей красивую цепочку из белого золота,охапку красных роз и предложил стать его девушкой.Ефременкова смущенно улыбнулась, сделала загадочное лицо, апосле согласилась. Свет-Амур не мог совладать с эмоциями, не обращая внимания на съемочную группу, он набросился навозлюбленную с поцелуями, буквально облизав ее с ног до головы.О том, что участник "Дома-2" поглядывает в сторону Юлии Ефременковой,первой обратила внимание прозорливая телеведущая Ольга Бузова. Звезда отметила,что ее коллега будто расцвела: отлично выглядит и постоянно улыбается."Я смотрю, ты все краше и краше становишься, а Мондезир всеближе и ближе. Мне кажется, это неплохая замена Сергею Кучерову. Итак, на нашемпроекте скоро будет новая пара", – заявила ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова занесколько дней до официального объявления.