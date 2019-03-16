Ведущая и участник телестройки объявили себя парой. Звезды
шоу Дом-2 Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур официально вместе.
Ведущая и участник телестройки объявили себя парой. Звезды
шоу "Дом-2" Юлия Ефременкова и Мондезир Свет-Амур официально вместе.
Об этом влюбленные сообщили на лобном месте "Острова любви",
что на Сейшельских островах. "Пара!", – кричала что есть мочи ведущая "Дома-2".
Красотка не скрывала своего счастья. Об этом сообщает Instagram аккаунт "dom2_tnt".
За несколько часов до этого Мондезир устроил романтическое
свидание Юлии. Темнокожий жеребец катал зазнобу на яхте. Рассекая лазурные воды
океана, участник "Дом-2" подарил ведущей красивую цепочку из белого золота,
охапку красных роз и предложил стать его девушкой.
Ефременкова смущенно улыбнулась, сделала загадочное лицо, а
после согласилась. Свет-Амур не мог совладать с эмоциями, не обращая внимания на съемочную группу, он набросился на
возлюбленную с поцелуями, буквально облизав ее с ног до головы.
О том, что участник "Дома-2" поглядывает в сторону Юлии Ефременковой,
первой обратила внимание прозорливая телеведущая Ольга Бузова. Звезда отметила,
что ее коллега будто расцвела: отлично выглядит и постоянно улыбается.
"Я смотрю, ты все краше и краше становишься, а Мондезир все
ближе и ближе. Мне кажется, это неплохая замена Сергею Кучерову. Итак, на нашем
проекте скоро будет новая пара", – заявила ведущая шоу "Дом-2" Ольга Бузова за
несколько дней до официального объявления.