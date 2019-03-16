Итальянского поп-певца Тото Кутуньо могут не пустить на Украину, где у него запланированы гастроли. В качестве причины запрета указаны пророссийские высказывания певца.

Итальянского поп-певца Тото Кутуньо могут не пустить на Украину, где у него запланированы гастроли. Первый концерт должен состояться в Киеве 23 марта, однако украинские депутаты выступили с инициативой запретить ему въезд в страну — соответствующее заявление поступило в Службу безопасности Украины. В качестве причины запрета депутаты указали пророссийские высказывания певца.Ранее в черный список министерства культуры Украины был внесен другой итальянский певец Аль Бано, а также политик Сильвио Берлускони. Узнав об инициативе украинских депутатов, вице-премьер и глава МВД Италии Маттео Сальвини предложил также включить в этот список итальянских мультперсонажей и героев детских передач."Кто следующий?" — задается вопросом глава итальянского МИД в Twitter. Перечислив фамилии нескольких вероятных кандидатур вроде футболистов "Ювентуса" Тотти и Дель Пьеро, певицы Карры и телеведущего Пиппо Баудо, Сальвини предложил дополнить список и мультперсонажами типа мышки Тополино или клоуном Сбирулино.Сам Сальвини также бывал в Крыму в 2014 году, позднее его партия "Лига", всегда выступавшая за отмену антироссийских санкций, первой признала российский статус Крыма и подписала соглашение о межпартийном сотрудничестве с "Единой Россией".Представители Кутуньо сообщили прессе, что никаких официальных уведомлений о запрете на въезд в страну певец не получал. Ранее 75-летний ветеран итальянской эстрады, пользующийся большой популярностью в России и бывших советских республиках, выступал с Государственным ансамблем песни и пляски имени Александрова на одном из фестивалей в Сан-Ремо.