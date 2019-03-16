Появились последние новости о состоянии артистки. Врачи сделали находящейся в коме Юлии Началовой операцию.

Появились последние новости о состоянии артистки. Врачи сделали находящейся в коме Юлии Началовой операцию.Из анонимных источников в клинике, где лежит певица, поступила информация о том, что недавно ей была сделана операция на ноге. Именно стертая ступня стала причиной обращения Юлии Началовой в медучреждение, где ее состояние обострилось.Последствием хирургического вмешательства у исполнительницы стало сильное кровотечение, которое врачам не сразу удалось остановить, передает Super.ru. Данные о том, что певица истекает кровью, появились поздним вечером 15 марта.Также стало известно, что информация об отеке мозга Юлии Началовой, которая ранее появилась в СМИ, не соответствует действительности. На данный момент состояние артистки оценивается как стабильно тяжелое.После операции Юлия Началова по-прежнему находится в коме. Кроме родителей к ней никого не пускают. Ранее были предположения о том, что из-за начавшейся гангрены знаменитости может грозить ампутация ноги. На данный момент подробности состояния 38-летней тщательно скрываются от прессы.Напомним, ранее появиласьинформация о том, что попала в реанимацию в крайне тяжеломсостоянии. Затем стало известно о подключении певицы к аппарату искусственнойвентиляции легких. Вскоре пациентку ввели в состояние искусственной комы, чтобыпомочь организму справиться с нагрузкой.