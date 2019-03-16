Певицу прооперировали из-за угрозы абсцесса в ночь с 15 на 16 марта. Юлия Началова сейчас в крайне тяжелом состоянии.

Певицу прооперировали из-за угрозы абсцесса в ночь с 15 на 16 марта. Юлия Началова сейчас в крайне тяжелом состоянии.В настоящее время исполнительница, на чью долювыпали серьезные испытания, все еще находится в больнице. Юлия Началовапо-прежнему в коме, в крайне тяжелом состоянии.Стали известны подробности проведенной звезде операции.Хирургическое вмешательство длилось два часа, его проводили на ногу, в связи сповторным абсцессом, передает Telegram-каналMash.Перед началом Юлии Началовой сделали целый комплекссложных анализов, включая компьютерную томографию и УЗИ брюшной полости. К делупривлекли ведущих специалистов – хирурга из Боткинской и онколога из 40-йбольницы Москвы. Врачи продолжают делать все возможное, чтобы артистка осталась жива.Естьпредположения, что из-за начавшейся гангрены знаменитости может грозитьампутация, сообщает"Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее невыводят... Единственное серьезное опасение медиков – существующий риск отекалегких", – поделился врач. Родители и представители Юлии Началовой пока не даютникаких комментариев о состоянии здоровья певицы.Материал дополняется