Певицу прооперировали из-за угрозы абсцесса в ночь с 15 на 16 марта. Юлия Началова сейчас в крайне тяжелом состоянии.
Певицу прооперировали из-за угрозы абсцесса в ночь с 15 на 16 марта. Юлия Началова сейчас в крайне тяжелом состоянии.
В настоящее время исполнительница, на чью долю
выпали серьезные испытания, все еще находится в больнице. Юлия Началова
по-прежнему в коме, в крайне тяжелом состоянии.
Стали известны подробности проведенной звезде операции.
Хирургическое вмешательство длилось два часа, его проводили на ногу, в связи с
повторным абсцессом, передает Telegram-канал
Mash.
Перед началом Юлии Началовой сделали целый комплекс
сложных анализов, включая компьютерную томографию и УЗИ брюшной полости. К делу
привлекли ведущих специалистов – хирурга из Боткинской и онколога из 40-й
больницы Москвы. Врачи продолжают делать все возможное, чтобы артистка осталась жива.
Есть
предположения, что из-за начавшейся гангрены знаменитости может грозить
ампутация, сообщает
"Она не приходит в себя, находится в состоянии сна, из которого пока ее не
выводят... Единственное серьезное опасение медиков – существующий риск отека
легких", – поделился врач. Родители и представители Юлии Началовой пока не дают
никаких комментариев о состоянии здоровья певицы.
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