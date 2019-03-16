Мошенники представились сотрудниками банка и сняли с электронного кошелька 80 тысяч рублей

Мошенники представились сотрудниками банка и сняли с электронного кошелька 80 тысяч рублейЖительница Костромы поблагодарила полицейских, которые помогли вернуть украденные деньги.В 2018 году женщина пострадала от рук телефонных мошенников, которые позвонили от имени сотрудника банка.«Передав коды доступа к своему «электронному кошельку» женщина лишилась 80 тысяч рублей», - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Костромской области.Во время расследования полицейским удалось выйти на след подозреваемой.Как оказалось, жительница Краснодарского края, аналогичным образом обманула ещё троих костромичей. Обман аферистка совершала необычным способом – она заранее выбирала на сайтах крупных магазинов электроники и бытовой техники товары, оформляла покупку через Интернет. А оплачивала ее за счёт доверчивых жертв.Сейчас подозреваемая находится под следствием в соседней Кировской области, где за ней также числится несколько эпизодов противоправной деятельности.Пострадавшая от рук аферистки костромичка поблагодарила сотрудников полиции. Похищенные сбережения ей удалось вернуть.