Мошенники представились сотрудниками банка и сняли с электронного кошелька 80 тысяч рублей
Мошенники представились сотрудниками банка и сняли с электронного кошелька 80 тысяч рублей
Жительница Костромы поблагодарила полицейских, которые помогли вернуть украденные деньги.
В 2018 году женщина пострадала от рук телефонных мошенников, которые позвонили от имени сотрудника банка.
«Передав коды доступа к своему «электронному кошельку» женщина лишилась 80 тысяч рублей», - пояснили в пресс-службе ГУ МВД России по Костромской области.
Во время расследования полицейским удалось выйти на след подозреваемой.
Как оказалось, жительница Краснодарского края, аналогичным образом обманула ещё троих костромичей. Обман аферистка совершала необычным способом – она заранее выбирала на сайтах крупных магазинов электроники и бытовой техники товары, оформляла покупку через Интернет. А оплачивала ее за счёт доверчивых жертв.
Сейчас подозреваемая находится под следствием в соседней Кировской области, где за ней также числится несколько эпизодов противоправной деятельности.
Пострадавшая от рук аферистки костромичка поблагодарила сотрудников полиции. Похищенные сбережения ей удалось вернуть.