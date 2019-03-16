Сотрудники ФСБ и полиции установили факт перевода крупных денежных сумм членам террористической организации – речь идет о сумме, превышающей 10 миллионов рублей. По подозрению в совершении указанных преступлений задержаны двое жителей Дагестана.

Сотрудники силовых структур задержали жителей Дагестана, подозреваемых в финансировании терроризма. Мероприятия с участием бойцов подразделения специального назначения прошли в минувший четверг, 14 марта.По версии следствия, озвученной пресс-службой регионального управления СК РФ, с 2015 по 2017 подозреваемые – 41-летний житель Махачкалы и 29-летний житель Кизилюртовского района — переводили денежные средства членам террористической организации "Исламское государство" (запрещена в России), доподлинно зная об участии в ней своих визави.В итоге боевики получили сумму, превышающую 10 миллионов рублей. Средства пошли на нужды террористической организации.