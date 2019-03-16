Прах известного актера Люка Перри развеяли над его фермой в штате Теннесси.

Прах известного актера Люка Перри развеяли над его фермой в штате Теннесси. Перри скончался в начале марта в возрасте 52 лет после обширного инсульта, пишет РИА Новости. Врачи калифорнийской больницы сделали всё возможное, но не смогли сохранить жизнь актёра.Источники портала TMZ сообщили, что церемония прощания с Перри будет организована для родных и друзей через несколько недель.Люк Перри стал очень популярен во всем мире после съемок в молодежном мелодраматическом сериале "Беверли-Хиллз, 90210".