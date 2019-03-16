Всероссийский конкурс Лидеры России, годовщина воссоединения Крыма с Россией, акция Желтых жилетов в Париже – такие новостные сюжеты анонсировались в информационной программе Время. Но в верстку передачи срочно внесли коррективы.

Всероссийский конкурс "Лидеры России", годовщина воссоединения Крыма с Россией, акция "Желтых жилетов" в Париже – такие новостные сюжеты анонсировались в информационной программе "Время". Но в верстку передачи срочно внесли коррективы.Ведущий программы Виталий Елисеев на 10-й минуте программы – между новостями о празднике по случаю "крымской весны" авторской рубрикой "Однако...", прервался, чтобы сообщить о том, что умерла Юлия Началова. Ведь, судя заголовкам в новостных агрегаторах, эта темы волнует сейчас людей больше всего.Страна плачет, ведь умерла талантливая, красивая, молодая певица и мама. И людям сейчас это важнее акций надоевших протеста в Париже...Юлия Началова не раз принимала участие в разных проектах и концертах Первого канала. Именно здесь, тогда еще на "Общественном российском телевидении" после участия и победы в телевизионном конкурсе "Утренняя звезда" в 1991—1992 годах, началась яркая сценическая карьера певицы.Причиной смерти 38-летней Юлии Началовой, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Ее было решено ампутировать ногу из-за заражения крови, но организма не выдержал...