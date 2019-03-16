Во время разгона очередной демонстрации желтых жилетов французская полиция применила водометы. Ранее для разгона митингующих стражи порядка применили дымовые шашки и слезоточивый газ.

Во время разгона очередной демонстрации "желтых жилетов" французская полиция применила водометы, сообщает РИА Новости.Протестные акции "желтых жилетов" проходят в Париже и регионах Франции восемнадцатые выходные подряд. В столице во время столкновений противников внутренней политики президента Макрона и полиции был применен водомет. Ранее для усмирения митингующих применялись слезоточивый газ и дымовые шашки.Масштабные протесты "желтых жилетов" начались во Франции в ноябре 2018 года. В числе главных требований — снижение налога на топливо и цен на бензин. Недовольные социальной политикой французских властей участники движения продолжают выходить на улицы, несмотря на предпринятые руководством Франции мер для стабилизации обстановки.На данный момент более половины французов выступают за прекращение акций "желтых жилетов".