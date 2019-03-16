Новость о смерти Юлии Началовой стала шоком для ее коллег по сцене. Валерий Леонтьев, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Александр Буйнов и Валерия на своих страницах в социальных сетях опубликовали трогательные посты. Эмоционально треагировала на смерть молодой певицы и Алла Пугачева.

Новость о смерти Юлии Началовой стала шоком для ее коллег по сцене. Валерий Леонтьев, Таисия Повалий, Филипп Киркоров, Александр Буйнов и Валерия на своих страницах в социальных сетях опубликовали трогательные посты. Эмоционально треагировала на смерть молодой певицы и Алла Пугачева."Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка", – написала Примадонна в Instagam. Публикацию отметили ее многочисленные друзья – музыкант Валерий Сюткин, модельер Игорь Гуляев и многие, многие другие.Смерть в 38 лет от заражения крови после натирания тесной обувью ноги кажется всем нелепой, страшной, несправедливой. Жутко и потому, что у Юлии осталась 12-летняя дочь, и от того, что пожилым родителям талантливой артистки придется хоронить единственного ребенка...Напомним, что причиной смерти 38-летней Юлии Началовой, по предварительным данным, стала острая сердечная недостаточность, которая наступила из-за отека легких и мозга. Ей было решено ампутировать ногу из-за заражения крови, но организм не выдержал – певица умерла...О месте прощания и дате похорон пока ничего не сообщается.