Число жертв массового расстрела в мечетях в Новой Зеландии увеличилось до 50. Еще один пострадавший скончался в больнице. Под наблюдением медиков остаются несколько десятков человек. Накануне полицейские задержали четырёх подозреваемых. Вечером одного из них отпустили, признав невиновным. Появились и новые подробности о личности главного подозреваемого.

Число жертв массового расстрела в мечетях в Новой Зеландии увеличилось до 50. Еще один пострадавший скончался в больнице. Под наблюдением медиков остаются несколько десятков человек. Накануне полицейские задержали четырёх подозреваемых. Вечером одного из них отпустили, признав невиновным. Появились и новые подробности о личности главного подозреваемого.Под стражей до пятого апреля. Главному подозреваемому в кровавой бойне в двух новозеландских мечетях Брентону Таранту предъявили обвинения в убийстве.Полиция скрывает лицо хладнокровно расстрелявшего полсотни прихожан мечети. Однако чего действительно хотел Таррант, так это славы. Под песню "Ремув кебаб" 17 минут вёл трансляцию расстрела, не раз поворачивал камеру на себя. Действовал не один, предполагает полиция, двери в мечетях, возможно, забаррикадировали сообщники. Спустя некоторое время задержали ещё трёх человек. Позже выяснили, что один невиновен; больше подозреваемых нет.Собственно, Таррант гражданином Новой Зеландии и не был. Как сообщила премьер-министр страны, экстренно прибывшая на место, австралиец совершал кругосветку. Сейчас главный вопрос для новозеландцев скорее не в том, почему выбор пал именно на их страну, а как иностранец смог получить оружие и безнаказанно стрелять по людям в течение почти 20 минут?Даже в зале суда Таррант эпатирует публику, демонстрируя один из неонацистских жестов. Журналисты позже обратят внимание на то, что адвокат складывает пальцы в ответ. Сначала похоже на безобидное "все окей", но так проходит несколько минут, так что похоже, всё не случайно.А вот насчет намерений самого Тарранта и сомневаться не приходится. Он выложил многостраничный манифест, назвав его "Великая замена", в нём мужчина постоянно возвращается к идее "белого геноцида", выражает явную симпатию Брейвику. Вспоминает и о Дональде Трампе, которого Таррант тоже называет единомышленником. Американскому лидеру пришлось оправдываться.- Считаете ли вы белый национализм новой угрозой миру и безопасности?- Нет, я так не считаю. Я полагаю, что это маленькая группка людей с очень серьезными психическими проблемами. К сожалению, я пока немного знаю о происшествии в Новой Зеландии, но, конечно, это просто ужасно.Десятки человек до сих пор в больницах. Крайстчерч, как и вся Новая Зеландия, сейчас в состоянии шока."Я не помню, когда к нам поступало так много человек. Разве что в 2011 году, тогда было стихийное бедствие. Жертвами стали 185 жителей. Эти потери были шокирующими, мы долго не могли оправиться от этого. Вчерашняя атака унесла десятки жизней. Это чудовищно", — говорит врач.Соболезнования Новой Зеландии выражают по всему миру. В ООН — минута молчания. Во Франции на время погасли огни на Эйфелевой башне. В Москве выключили свет на Останкинской телебашне. А Австралия, подданным которой был Таррант, окрасила в цвета новозеландского флага здание парламента.