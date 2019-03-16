Экс-участница Дома-2
перестала делиться в соцсетях фото и видео с супругом Алексеем Косинусов.
Поклонники заподозрили, что Алена Водонаева разошлась с любимым.
Экс-участница "Дома-2"
перестала делиться в соцсетях фото и видео с супругом Алексеем Косинусов.
Поклонники заподозрили, что Алена Водонаева разошлась с любимым.
Телеведущая и ее муж отписались друг от
друга в Instagram, что дало очередной повод сделать
предположение о проблемах в их семье.
Однако представитель Алены
Водонаевой слухи о разводе пары опроверг. При этом стало понятно, что
знаменитость и Алексей Косинус сейчас находятся не вместе. "Алена в Москве, а
Леша в Питере. У них много работы, не более. О разводе речи быть не может", – цитирует
Евгения Вольтова
Пересуды о расставании Алены Водонаевой с супругом появились и после недавнего
скандала. Так, 18-летняя участница "Дома-2" Яна Шевцова, ставшая известной благодаря связи с Алексеем
Долматовым (рэпер Гуф – прим. ред.) выразила уверенность, что Алена Водонаева
мечтает переспать с музыкантом.
В свою очередь замужняя звезда
телестройки лишь посмеялась, услышав подобные доводы. "Знаете, как я
привыкла к таким сплетням? Почему именно Гуф? Мы с Лехой, конечно, дружим. Договорились
на днях встретиться после этого бреда", – заявила
Отметим, в браке с Алексеем Косинусов
менее двух лет, общих
детей у них нет. Впрочем, в случае развода знаменитость не останется с носом. После
ухода из "Дома-2" девушка стала работать на телевидении, а затем занялась
бизнесом.