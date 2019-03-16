Экс-участница Дома-2 перестала делиться в соцсетях фото и видео с супругом Алексеем Косинусов. Поклонники заподозрили, что Алена Водонаева разошлась с любимым.

Экс-участница "Дома-2"перестала делиться в соцсетях фото и видео с супругом Алексеем Косинусов.Поклонники заподозрили, что Алена Водонаева разошлась с любимым.Телеведущая и ее муж отписались друг отдруга в Instagram, что дало очередной повод сделатьпредположение о проблемах в их семье.Однако представитель АленыВодонаевой слухи о разводе пары опроверг. При этом стало понятно, чтознаменитость и Алексей Косинус сейчас находятся не вместе. "Алена в Москве, аЛеша в Питере. У них много работы, не более. О разводе речи быть не может", – цитируетЕвгения ВольтоваПересуды о расставании Алены Водонаевой с супругом появились и после недавнегоскандала. Так, 18-летняя участница "Дома-2" Яна Шевцова, ставшая известной благодаря связи с АлексеемДолматовым (рэпер Гуф – прим. ред.) выразила уверенность, что Алена Водонаевамечтает переспать с музыкантом.В свою очередь замужняя звездателестройки лишь посмеялась, услышав подобные доводы. "Знаете, как япривыкла к таким сплетням? Почему именно Гуф? Мы с Лехой, конечно, дружим. Договорилисьна днях встретиться после этого бреда", – заявилаОтметим, в браке с Алексеем Косинусовменее двух лет, общихдетей у них нет. Впрочем, в случае развода знаменитость не останется с носом. Послеухода из "Дома-2" девушка стала работать на телевидении, а затем заняласьбизнесом.