Московский Центр организации дорожного движения по требованию ГИБДД оштрафовали на 200 тысяч рублей. Причина - установка слишком маленьких дорожных знаков. В ЦОДД уже заявили, что обжалуют решение суда.

Московский Центр организации дорожного движения по требованию ГИБДД оштрафовали на 200 тысяч рублей. Причина — установка слишком маленьких дорожных знаков. В ЦОДД уже заявили, что обжалуют решение суда. Госавтоинспекция утверждает — на улицах с уменьшенными знаками растет число аварий. В Центре возражают, что в самых безопасных городах мира используются именно знаки небольшого размера.То, что размер имеет значение, специалисты ГИБДД говорили и раньше. Теперь это официально подтвердили в мировом суде. Столичный центр организации дорожного движения оштрафовали на 200 тысяч рублей. Виной всему – знаки нетрадиционно маленького размера на одной из московских улиц."Мы уверены в своей правоте и будем обжаловать решение суда. Не было зафиксировано ни одного ДТП связанных с размером знаков. Кроме того, это давно принятый стандарт в европейских мегаполисах, сопоставимых с Москвой", — говорит руководитель пресс-службы ЦОДД Анастасия Писарь.Причиной очередного спора стал перекресток Анадырского проезда и улицы Минусинской. Здесь столичные транспортники заменили два стандартных знака. "Уступи дорогу" и "Пешеходный переход" на уменьшенный аналог. По данным ДПС после установки модернизированных знаков, водители стали чаще сбивать пешеходов."В былые годы, чтобы провести какие-то изменения в ПДД, нужно было пройти определенные инстанции. Это был целый процесс. Сейчас у нас получается, что изменений столько, что теряются не только бывалые водители, не говоря уже о людях, которые только что получили права", — говорит главный редактор издания "За рулем" Максим Кодаков.Уменьшать стандартные знаки начали еще два года назад. Тестировали их на дорогах нескольких регионов, в том числе и Москве. В столице их установили на ста тридцати улицах. Главная цель эксперимента – улучшить городскую среду. По мнению разработчиков, стандартные знаки занимают слишком много пространства и часто загораживают исторические здания и красивые виды."Месяц назад мы слышали, что ГИБДД признали эксперимент удачным, и вот спустя месяц выясняется, что они штрафуют города за то, что они эти знаки используют. Это чисто административная борьба. Борьба ГИБДД со здравым смыслом. Я думаю, что здравый смысл победит. Мы видим, что во всех странах-лидерах по безопасности дорожного движения в городах используют знаки малого размера", — говорит руководитель проекта PROBOK.NET Александр Шумский.В начале года эксперимент признали удачным. В том числе и в МВД. Согласились с этим и ученые, которые проводили исследование. Однако с множеством поправок и условий. Так, например, уменьшенные знаки можно устанавливать только на не скоростных участках, где максимальная скорость не выше пятидесяти километров в час.По данным издания "Коммерсант" только в Москве за два года ГИБДД оштрафовала дорожников на шесть миллионов рублей. И все из-за новых знаков. На стороне транспортников – европейский опыт. По словам разработчиков, скоро новые уменьшенные размеры станут национальным стандартом.