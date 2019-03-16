В Сети появилась первая информация о последних часах жизни певицы Юлии Началовой, которая скончалась в одной из столичных клиник. Судя по всему, врачи решили ампутировать ногу незадолго до смерти исполнительницы.

В Сети появилась первая информация о последних часах жизни певицы Юлии Началовой, которая скончалась в одной из столичных клиник. Судя по всему, врачи решили ампутировать ногу незадолго до смерти исполнительницы.Материал дополняется