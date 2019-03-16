В Сети появилась первая информация о последних часах жизни певицы Юлии Началовой, которая скончалась в одной из столичных клиник. Судя по всему, врачи решили ампутировать ногу незадолго до смерти исполнительницы.
<a href="https://33live.ru/novosti/16-03-2019-reshili-amputirovat-poslednie-chasy-zhizni-nachalovoj.html" target="_blank">Решили ампутировать: последние часы жизни Началовой</a> - В Сети появилась первая информация о последних часах жизни певицы Юлии Началовой, которая скончалась в одной из столичных клиник. Судя по всему, врачи решили ампутировать ногу незадолго до смерти исполнительницы.
[url=https://33live.ru/novosti/16-03-2019-reshili-amputirovat-poslednie-chasy-zhizni-nachalovoj.html]Решили ампутировать: последние часы жизни Началовой[/url] - В Сети появилась первая информация о последних часах жизни певицы Юлии Началовой, которая скончалась в одной из столичных клиник. Судя по всему, врачи решили ампутировать ногу незадолго до смерти исполнительницы.