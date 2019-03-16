Легендарный ресторан Арагви в центре Москвы закрыли. После реконструкции заведение проработало всего два года. В советское время в Арагви ужинали партийные деятели, иностранные дипломаты и артисты. В последнее время, по заявлениям владельцев, ресторан стал нерентабельным.

Легендарный ресторан "Арагви" в центре Москвы закрыли. После реконструкции заведение проработало всего два года. В советское время в "Арагви" ужинали партийные деятели, иностранные дипломаты и артисты. В последнее время, по заявлениям владельцев, ресторан стал нерентабельным.Открывали после реконструкции громко, а закрыли так, что и заметили не сразу. Ресторан "Арагви" перестал принимать посетителей в середине февраля, но люди до сих пор ходят и удивляются тому, что обедать придется в другом месте.Снаружи висит объявление, мол, ресторан не работает по техническим причинам. Заглядываем внутрь: горит тусклый свет, в залах пусто, нет ни столов, ни стульев. Снаружи декоративная рама, из цоколей которой даже лампочки выкрутили. Еще два года назад ресторан входил в сотню лучших по всей Москве.В советское время он был просто самый лучший. Это место встреч правительственной элиты, актеров, иностранных гостей. Говорят, что высокой кухней в "Арагви" располагали перед переговорами самого Черчилля. Возможно, именно здесь ему и привили любовь к грузинским и армянским коньякам.Считается, что решение об открытии заведения в 1938 году принимал лично Берия. Поэтому и кухня с конца 1940-х по начало 2000-х была исключительно грузинской. После реконструкции в 2016 году она стала уже кавказской, но заведение свой культовый статус не потеряло."Ко мне приезжали друзья из Америки, бывшие советские граждане. Они сразу сказали: а пойдемте сходим в "Арагви", вспомним", — рассказывает Народный артист России Валентин Смирнитский. — Для меня лично – это культовое легендарное место".Официальную причину закрытия озвучили в прессе представители управляющей компании: "нерентабельность проекта". Ресторан открывался после 10-летнего перерыва и смены нескольких частных владельцев. Цены на коммерческие площади за это время сильно выросли."Средняя стоимость аренды торговых помещений сильно варьируется не только от улицы к улице. Может быть разным в частях одной и той же улицы. На той же Тверской от 45-50 тысяч за квадратный метр до 150-170 тысяч", — говорит Татьяна Дивина, заместитель руководителя департамента исследований и аналитики Cushman & WakefieldСнижение прибыли, по мнению экспертов, могло произойти еще из-за того, что исторический центр города становится все более пешеходным."Это привычка, которая сформировалась в 90-е годы, когда вам хотелось все время ездить на машине", — говорит Игорь Бухаров, президент Федерации рестораторов и отельеров России. — "Арагви" расположен в центре Москвы. Надо было больше его раскручивать, заниматься его историей".Закрытие "Арагви", если вынести за скобки его культовый статус, стало продолжением тенденции ухода люксовых брендов из центра Москвы. Отток арендаторов ощущает на себе и расположенный по соседству Столешников переулок. Тем не менее возродить бренд после некоторой паузы возможно, уверены эксперты. Главное – угадать с концепцией.