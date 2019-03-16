Женская сборная России в своем первом матче на чемпионате мира по керлингу, который проходит в датском Силькеборге, взяла верх над командой Швейцарии. Встреча завершилась победой россиянок со счетом 11:5.

Женская сборная России в своем первом матче на чемпионате мира по керлингу, который проходит в датском Силькеборге, взяла верх над командой Швейцарии. Встреча завершилась победой россиянок со счетом 11:5.За российскую команду на турнире выступают Алина Ковалева (скип), Анастасия Брызгалова, Галина Арсенкина, Екатерина Кузьмина и Ульяна Васильева. Отметим, что сборная Швейцарии является шестикратным чемпионом мира.Вторую встречу на чемпионате мира наша команда проведет 17 марта. Соперницами россиянок станут датские керлингистки.