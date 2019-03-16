Друзья, родные, коллеги и знакомые Юлии Началовой не могут скрыть своего шока из-за смерти Юлии Началовой. Некоторые признаются, что у них просто нет слов, чтобы выразить все свои эмоции.

Друзья, родные, коллеги и знакомые Юлии Началовой не могут скрыть своего шока из-за смерти Юлии Началовой. Некоторые признаются, что у них просто нет слов, чтобы выразить все свои эмоции."Юлечка... Ну как же так ..... Добрая ,красивая,талантливая ,сложно поверить.... слов нет... в голове не укладывается ...... (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – на своей странице в Instagram написала Яна Рудковская. "Соболезнования родным и близким. Берегите свое здоровье и своих близких ,друзья .🙏🏻🙏🏻", – добавила она.Телеведущая Анфиса Чехова вспомнила свою последнюю встречу с Юлией Началовой. Фотографией именно с нее она сопроводила свое сообщение. "Она была так хороша, мы пели в караоке, и я думала, как же природа щедро наградила ее! Кукольная внешность, божественный голос, от которого у меня мурашки по коже бежали и слезы наворачивались!", – призналась Анфиса Чехова.Она добавила, что хоть и не была близкой подругой Юлии Началовой, при каждой их встрече создавалось ощущение, словно они знакомы уже 100 лет. "Добрая, открытая, с отличным чувством юмора, смелая, не боящаяся выносить на публику свои ошибки, дабы другие их не повторяли!", – не стала скрывать своего восхищения характером певицы Анфиса Чехова."Милая девочка! Как мало ты нам подарила себя! И как много ты успела подарить нам своего таланта! Маленькая, но сильная небесная птичка, возвращайся к Источнику Вечной Любви! Спасибо за все Тепло, Эмоции и Любовь, что ты излучала🙏🏻 Как горько, что так мало тебе было отпущено.... Сострадаю всем родным и близким Юли🙏🏻 Как же им сейчас тяжело 😭😭😭😭", – заключила она.Не осталась в стороне и Анна Семенович. "Девочка наша , как рано ты ушла 🙏🏼 #люблю", – коротко, но очень эмоционально написала она."Этого не может быть... как же так??? Юля Началова...", – столь же эмоционально и столь же лаконично отреагировала на известие о смерти Юлии Началовой актриса Юлия Высоцкая.Напомним, 13 марта Юлия Началова попала в одну из московских больниц в тяжелом состоянии. Ее подключили к аппарату искусственной вентиляции легких.Согласно материалам СМИ, состояние певицы осложнялось день ото дня. Небольшая рана на ноге привела к заражению крови. Требовалась немедленная операция, провести которую не было возможности из-за тяжелого состояния Юлии Началовой.