Юноша атаковал сенатора в Австралии, ударив его сырым яйцом по голове. Ранее сенатор высказался о несовершенстве миграционной политики Новой Зеландии, которая, по его мнению, и способствовала трагическим событиям в Крайстчерче, где погибли 50 человек.

Молодой человек атаковал австралийского сенатора Фрейзера Эннинга во время его общения со СМИ. Инцидент сняли на видео очевидцы.На записи видно, как юноша подошел к Эннингу, после чего ударил его по голове сырым яйцом. Присутствовавшие пресекли потасовку между нападавшим и его "целью", начавшуюся после атаки.По данным РИА Новости, незадолго до описываемых событий Фрейзер Эннинг сделал достаточно резкое высказывание, касающееся трагических события в Новой Зеландии. По его мнению, расстрелу способствовала миграционная программа, которая изначально позволяла мусульманам-фанатикам переезжать в эту страну.Как отмечает агентство, заявление было удалено из социальных сетей, однако оно уже получило широкий общественный резонанс и его прокомментировал даже премьер-министр Австралии Скотт Моррисон, назвавший слова сенатора "отвратительными".Связана ли атака и данное высказывание – пока не уточняется.Напомним, что в минувшую пятницу в городе Крайстчерч в Новой Зеландии произошла стрельба в двух мечетях. Момент нападения транслировался в прямом эфире через соцсети.Жертвами нападения стали 50 человек более 40 оказались в больницах. Известно о задержании трех подозреваемых, одному из которых – 28-летнему австралийцу Брентону Тарранту, предъявлены обвинения в убийстве.После произошедшего власти страны намерены пересмотреть закон об оружии, которое сейчас может приобрести любой гражданин в возрасте от 16 лет. При этом, лицензия на право ношения огнестрельного оружия стоит всего 25 долларов.