Бомбардировщик B-52H Stratofortress перебросили США на авиабазу Фэрфорд в Англии. Это пятый по счету стратегический бомбардировщик. Он способен носить ядерные крылатые ракеты.

Бомбардировщик B-52H Stratofortress перебросили США на авиабазу Фэрфорд в Англии. Это пятый по счету стратегический бомбардировщик. Он способен носить ядерные крылатые ракеты.На Фэрфорде уже четыре бомбардировщика, всего ожидается восемь. Такой массированной переброски не было с 2003 года, когда на авиабазу стягивали силы для военной операции в Ираке.Перед прибытием на базу самолет совершил подлет к Калининградской области. По сообщению Минобороны РФ, ближе 150 километров он не приближался.15 марта в Калининградской области на боевое дежурство был поставлен ПВО С-400, передает "Интерфакс".