На 92 году жизни скончался американский поэт, дважды лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин.

Пресс-секретарь издательства Copper Canyon Press сообщил, что 15 марта на 92 году жизни скончался американский поэт, писатель и переводчик, дважды лауреат Пулитцеровской премии Уильям Мервин.Мервин умер в своем доме на гавайском острове Мауи, передает ТАСС.В 60-х годах прошлого века он активно выступал против войны во Вьетнаме и стал известен как автор антивоенных стихов.Уильям Мервин переводил с испанского, французского и латыни. За свою жизнь он выпустил около 30 сборников поэзии, в том числе переводы Данте Алигьери, Пабло Неруды, Осипа Мандельштама и многих других.