Тревожные новости поступили об артисте. Михаил Кокшенов перенес приступ.

Тревожные новости поступили об артисте. Михаил Кокшенов перенес приступ.Актеру оказали экстренную помощь врачи скорой помощи. Полное лечение 82-летнему Михаилу Кокшенову должны назначить сегодня, но позднее, передает Telegram-канал Mash.Подробности произошедшего пока не приводятся. Кто вызвал медиков знаменитости – тоже неизвестно.Отметим, здоровье в последние годы стало подводить артиста. Так, осенью 2017 года Михаилу Кокшенову был поставлен диагноз "инсульт". Позже стало известно, что актер частично парализован.Напомним, в январе 2018 года дочь звезды экрана сообщила, что выписан из больницы, и его состояние удовлетворительное. Сейчас, видимо, дали знать о себе старые болезни артиста.– советскийи российский актер театра и кино, кинорежиссер и сценарист. Он снялсяболее чем в 100 фильмах. Наиболее известны его роли в фильмах "Женя, Женечка и „катюша", "Даурия", "Не может быть!", "Сказ про то, как царь Петрарапа женил", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли" и другие.