Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл причину, по которой в составе эстафетной мужской сборной России по биатлону не нашлось места Евгению Гараничеву. Ранее стало известно, что вместо него на эстафету заявлен Никита Поршнев.

Популярный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев раскрыл причину, по которой в составе эстафетной мужской сборной России по биатлону не нашлось места Евгению Гараничеву. Ранее стало известно, что вместо него на эстафету заявлен Никита Поршнев.Губерниев в своем Instagram сначала написал, что знает, почему спортсмен не побежит, но не скажет, а позже все-таки ответил на вопрос одного из своих подписчиков по поводу Евгения. "Боится он", – заявил комментатор.Напомним, что изначально Гараничев должен был принять участие в эстафетной гонке, которая пройдет на чемпионате мира в Швеции 16 марта. Однако позже главный тренер сборной России Анатолий Хованцев сообщил, что вместо 31-летнего биатлониста выступит Никита Поршнев.