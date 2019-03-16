На счету коллектива более полутора сотен книг, главные герои которых - обычные сотрудники органов внутренних дел, честно и профессионально исполняющие свой долг.

Ведомственная студия писателей отмечает 20-летний юбилей. 16 марта 1999 года был издан приказ об образовании в МВД России Студии писателей. В ее состав вошли профессионалы своего дела, специализирующиеся на правоохранительной тематике.Первым руководителем подразделения был полковник милиции Леонид Головнев. Спустя 5 лет коллектив возглавил подполковник внутренней службы Дмитрий Жуков.В начале 2000-х годов при студии был создан Писательский совет. В разные годы его возглавляли Юрий Виноградов, Артём Боровик, Валентин Юркин. До последних дней своей жизни активно работал в Совете Аркадий Вайнер. Большую поддержку оказывали такие именитые мастера пера, как Валентин Лавров и Эдуард Хруцкий.Публицисты вышли на «литературный фронт» с целью популяризации профессии сотрудника правоохранительных органов. На счету коллектива более полутора сотен книг, главные герои которых - обычные сотрудники органов внутренних дел, честно и профессионально исполняющие свой долг. Авторы рассказывают о сложностях трудовых будней, тщательно рисуют реальные истории из ежедневной оперативно-служебной деятельности.Основу многих произведений студийцев составляют славные страницы истории ведомства, рассказы о людях, руководителях, внесших большой вклад в развитие борьбы с преступностью, о нелегкой службе бойцов спецподразделений МВД России на Северном Кавказе.За книгу «Герои России» коллектив Студии удостоен Премии МВД России. Позднее в свет вышел двухтомник «Золотые звезды Отечества», посвященный Героям Советского Союза, подготовлен к печати третий том издания.Сегодня одним из направления деятельности писателей МВД России является поиск и раскрытие талантов среди сотрудников ведомства. С этой целью совместно с ДГСК МВД России организован литературный конкурс «Доброе слово», в рамках которого любой сотрудник или ветеран может презентовать свой роман, повесть, рассказ или стихотворение.Ведомственная студия писателей отмечает 20-летний юбилей. 16 марта 1999 года был издан приказ об образовании в МВД России Студии писателей. В ее состав вошли профессионалы своего дела, специализирующиеся на правоохранительной тематике.Первым руководителем подразделения был полковник милиции Леонид Головнев. Спустя 5 лет коллектив возглавил подполковник внутренней службы Дмитрий Жуков.В начале 2000-х годов при студии был создан Писательский совет. В разные годы его возглавляли Юрий Виноградов, Артём Боровик, Валентин Юркин. До последних дней своей жизни активно работал в Совете Аркадий Вайнер. Большую поддержку оказывали такие именитые мастера пера, как Валентин Лавров и Эдуард Хруцкий.Публицисты вышли на «литературный фронт» с целью популяризации профессии сотрудника правоохранительных органов. На счету коллектива более полутора сотен книг, главные герои которых - обычные сотрудники органов внутренних дел, честно и профессионально исполняющие свой долг. Авторы рассказывают о сложностях трудовых будней, тщательно рисуют реальные истории из ежедневной оперативно-служебной деятельности.Основу многих произведений студийцев составляют славные страницы истории ведомства, рассказы о людях, руководителях, внесших большой вклад в развитие борьбы с преступностью, о нелегкой службе бойцов спецподразделений МВД России на Северном Кавказе.За книгу «Герои России» коллектив Студии удостоен Премии МВД России. Позднее в свет вышел двухтомник «Золотые звезды Отечества», посвященный Героям Советского Союза, подготовлен к печати третий том издания.Сегодня одним из направления деятельности писателей МВД России является поиск и раскрытие талантов среди сотрудников ведомства. С этой целью совместно с ДГСК МВД России организован литературный конкурс «Доброе слово», в рамках которого любой сотрудник или ветеран может презентовать свой роман, повесть, рассказ или стихотворение.