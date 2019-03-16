34-летняя свидетельница по делу против экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони скончалась.

34-летняя свидетельница по делу против экс-премьер-министра Италии Сильвио Берлускони скончалась.Вскрытие показало, что причиной смерти Иман Фадиль стало отравление радиоактивными веществами, среди которых был радиоактивный изотоп кобальта.Итальянские СМИ намекают, что специалистами в таких смесях являются русские, но напрямую Россию не обвиняют. Британская "Таймс" сообщает, что Фадиль собиралась свидетельствовать о том, как Берлускони платил девушкам на своей вилле за молчание. Фадиль ранее говорила, что получила 2 тысячи евро за подобную вечеринку несколько лет назад. И она видела, как несовершеннолетние девушки раздевались для экс-премьера.Женщина лежала в больнице с января, последний месяц она страшно мучилась. Тогда она рассказала своей семье о возможном отравлении, передает "Интерфакс".