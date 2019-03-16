Юморист опубликовал в Instagram новую видеозапись со своими детьми-близняшками Лизой и Гарри. Максим Галкин удивился осведомленности сына.

Юморист опубликовал в Instagram новую видеозапись со своимидетьми-близняшками Лизой и Гарри. Максим Галкин удивился осведомленности сына."Детишки. Разное. Боженька,обнимашки и Бермудский треугольник", – подписал ролик телеведущий. Назаписи наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина поражают своей смышленостьюи трогательностью.Так, Гарри рассказал отцу, что вБермудском треугольнике потерялись два военных кукурузника, один грузовойсамолет и один бомбардировщик. Видимо, он прочитал это в какой-то книге. "Серьезно?"– произнес на это с ошарашенным видом Максим Галкин.В свою очередь Лиза на кадрах говорит,что они – семья. Затем она пытается обнять своего братика, но тот явно от этого не в восторге. Затем дочь МаксимаГалкина поведала интересную вещь. "Говорят, если даже мы спрячемся подкроватью, то боженька нас увидит", – сказала девочка.На это Максим Галкин философскизаявил, что Боженька все видит. На этом разговор о вере между дочерью и юмористомзавершился.Отметим, Максим Галкин регулярнопубликует в соцсетях видеозаписи со своими детьми. Многие поклонники звезднойсемьи в восторге от его с Пугачевой наследников.Напомним, ранее попалв громкий скандал. Ранее стало известно, что МВД Дагестана завершилорасследование по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Бывший муж Аллы Пугачевой былцелью покушения, которое готовилось в июле 2017 года.Один из фигурантов уголовного дела заявил,что убийство певца заказал , который приревновал артиста к супругеАлле Пугачевой. Шоумен категорически опровергсвое участие в этом деле.