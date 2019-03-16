Юморист опубликовал в Instagram новую видеозапись со своими
детьми-близняшками Лизой и Гарри. Максим Галкин удивился осведомленности сына.
Юморист опубликовал в Instagram новую видеозапись со своими
детьми-близняшками Лизой и Гарри. Максим Галкин удивился осведомленности сына.
"Детишки. Разное. Боженька,
обнимашки и Бермудский треугольник", – подписал ролик телеведущий. На
записи наследники Аллы Пугачевой и Максима Галкина поражают своей смышленостью
и трогательностью.
Так, Гарри рассказал отцу, что в
Бермудском треугольнике потерялись два военных кукурузника, один грузовой
самолет и один бомбардировщик. Видимо, он прочитал это в какой-то книге. "Серьезно?"
– произнес на это с ошарашенным видом Максим Галкин.
В свою очередь Лиза на кадрах говорит,
что они – семья. Затем она пытается обнять своего братика, но тот явно от этого не в восторге. Затем дочь Максима
Галкина поведала интересную вещь. "Говорят, если даже мы спрячемся под
кроватью, то боженька нас увидит", – сказала девочка.
На это Максим Галкин философски
заявил, что Боженька все видит. На этом разговор о вере между дочерью и юмористом
завершился.
Отметим, Максим Галкин регулярно
публикует в соцсетях видеозаписи со своими детьми. Многие поклонники звездной
семьи в восторге от его с Пугачевой наследников.
Напомним, ранее попал
в громкий скандал. Ранее стало известно, что МВД Дагестана завершило
расследование по делу о подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале. Бывший муж Аллы Пугачевой был
целью покушения, которое готовилось в июле 2017 года.
Один из фигурантов уголовного дела заявил,
что убийство певца заказал , который приревновал артиста к супруге
Алле Пугачевой. Шоумен категорически опроверг
свое участие в этом деле.