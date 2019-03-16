В Москву доставили гроб с телом медиаменеджера и политтехнолога, одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, умершего в Испании 25 февраля. Самолет с телом Малашенко прилетел в российскую столицу в 6:22, рассказал главный редактор радиостанции Эхо Москвы Алексей Венедиктов.

В Москву доставили гроб с телом медиаменеджера и политтехнолога, одного из основателей НТВ Игоря Малашенко, умершего в Испании 25 февраля. Самолет с телом Малашенко прилетел в российскую столицу в 6:22, рассказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.Супруга Малашенко Божена Рынска ранее сообщила в "Фейсбуке", что ее мужа похоронят на Троекуровском кладбище в понедельник, 18 марта. Она добавила, что эта дата — ориентировочная. Прощание начнется в 13:00 в ритуальном зале кладбища, передает "Интерфакс".Тело 64-летнего Игоря Малашенко было обнаружено во дворе его виллы в Сотогранде. Экспертиза установила, что он покончил с собой. 11 марта испанский суд дал разрешение на выдачу тела медиа-менеджера. Сообщалось, что в Москву его доставят в конце недели.Игорь Малашенко был одним из создателей телекомпании НТВ, а в 1996 году руководил избирательной кампанией первого президента России Бориса Ельцина. Затем он несколько лет жил в США. В 2018 году Малашенко возглавлял избирательный штаб кандидата Ксении Собчак на выборах президента РФ.