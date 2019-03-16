Российская теннисистка Вероника Кудерметова сумела выйти в финал челленджера в Гвадалахаре. В двух партиях она без особых проблем обыграла представительницу Германии Татьяну Марию. Итоговый счет – 6:2, 6:2 в пользу россиянки. Соперницы провели на корте 1 час 8 минут.

Российская теннисистка Вероника Кудерметова сумела выйти в финал челленджера в Гвадалахаре. В двух партиях она без особых проблем обыграла представительницу Германии Татьяну Марию. Итоговый счет – 6:2, 6:2 в пользу россиянки. Соперницы провели на корте 1 час 8 минут.В решающем поединке турнира Кудерметова встретится с победительницей матча Фиона Ферро (Франция) – Мария Боузкова (Чехия).Напомним, что в рейтинге Женской теннисной ассоциации российская спортсменка замыкает топ-100.