Мировые СМИ продолжают выяснять подробности террористического акта в городе Крайстчерч.

Мировые СМИ продолжают выяснять подробности террористического акта в городе Крайстчерч. Как рассказал портал BDNEWS24, гражданка Бангладеш Хусне Ара Парвин была убита, пытаясь спасти парализованного мужа.В пятницу Хусне Ара Парвин отправилась в женскую половину мечети Аль Нур на Динс-авеню, оставив супруга в инвалидном кресле в мужской части."Она выбежала, когда услышала выстрелы. Она погибла на месте, когда хотела спасти своего мужа", — рассказал племянник погибшей Махфуз Чоудхури.Мужу сохранили жизнь другие верующие, вывезя его в безопасное место. Всего при теракте были убиты трое граждан Бангладеш и несколько были ранены.В пятницу в двух мечетях Крайстчерча 28-летний Брентон Таррант застрелил 50 человек. Задержаны трое подозреваемых в причастности к теракту.