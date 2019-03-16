К программе летных испытаний присоединился третий опытный самолет МС-21-300. Первый полет продолжался полтора часа. Испытания проходили на аэродроме Иркутского авиационного завода, сообщает канал Россия 24.

К программе летных испытаний присоединился третий опытный самолет МС-21-300. Первый полет продолжался полтора часа. Испытания проходили на аэродроме Иркутского авиационного завода, сообщает канал "Россия 24".Пилоты совершили несколько кругов, сделали развороты в том числе и на малой высоте, а затем приземлились. На этой модели, помимо специального оборудования, также установили пассажирский салон.По словам главы Минпромторга РФ Дениса Мантурова, премьерный показ МС-21-300 с пассажирским интерьером пройдет на авиакосмическом салоне "МАКС-2019".Президент ОАК и ПАО "Корпорация "Иркут" Юрий Слюсарь добавил, что в 2019 году к испытаниям присоединится четвертый опытный МС-21-300.МС-21 — пассажирский самолет нового поколения. Рассчитан на выполнение ближних и среднемагистральных перелетов. Серийное производство авиалайнеров начнется в 2021 году.