Вдова погибшего основателя НТВ Игоря Малашено находится в подавленном состоянии, что отразилось на ее внешности. Божена Рынска резко сменила имидж.

Вдова погибшего основателя НТВ Игоря Малашено находится в подавленном состоянии, что отразилось на ее внешности. Божена Рынска резко сменила имидж.Переживающая личную страгедию журналистка остригла волосы. Божена Рынска считает,что теперь ей больше не для кого быть красивой.Вдова Игоря Малашенкопребывает в тяжелой депрессии. Она даже была госпитализирована в связи с плохимсамочувствием, но по-прежнему не может прийти в себя.15 марта в своеммикроблоге журналистка опубликовала фото, на котором запечатлены отрезанныелоконы ее волос некогда пышных волос. "Прощайте, кудри. Не для кого мнезаморачиваться. И прихорашиваться. Буду в бассейн ходить", – приводит записьБожены Рынской Woman.ru (орфография и пунктуация автора сохранены –прим. ред.). Тем самым она дала понять, что сделала короткую стрижку.Материал дополняется