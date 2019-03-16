Проверка поставила точку в вопросе о виновности новосибирского участкового, ставшего участником конфликта с владельцами собаки в Новосибирске. Сотрудники СК РФ пришли к выводу, что не усматривают в действиях офицера состава преступления, предусмотренного статьей Превышение должностных полномочий.

Евгений Будуква – полицейский из Новосибирска, ставший участником резонансного конфликта с владельцами собаки, признан невиновным. Об этом сообщают местные СМИ, со ссылкой на региональное управление СК РФ.По данным портала NGS.ru, следствие пришло к выводу об отсутствии оснований для возбуждения в отношении стража порядка уголовного дела по статье "Превышение должностных полномочий".При этом, ранее в отношении оппонентов правоохранителя было возбуждено уголовное дело за оскорбление и применение в отношения представителя власти.Напомним, что 4 января текущего года страж порядка попытался остановить мужчину с бойцовой собакой на поводке и без намордника, шедшего по улице. Беседа быстро превратилась в потасовку, в которой поучаствовала и супруга владельца собаки.В итоге участники противостояния оказались в отделе полиции, а в Сети через некоторое время появились записи с камеры наблюдения и мобильных телефонов очевидцев, запечатлевшие некоторые подробности произошедшего.