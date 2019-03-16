В Винницкой области Украины сторонники новой украинской церкви закрыли верующих в здании храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По данным информационно-просветительского отдела УПЦ, это произошло в Спасо-Преображенском храме села Лука-Мелешковская.

В Винницкой области Украины сторонники новой украинской церкви закрыли верующих в здании храма канонической Украинской православной церкви (УПЦ). По данным информационно-просветительского отдела УПЦ, это произошло в Спасо-Преображенском храме села Лука-Мелешковская.Сообщается, что в 8:30 там должна была начаться божественная литургия, но накануне вечером сторонники так называемой Православной церкви Украины залили замки на дверях храма смолой. Верующие Луки-Мелешковской, побоявшись срыва богослужения, срезали замки и провели в храме всю ночь. Утром агрессивно настроенные активисты закрыли верующих внутри храма и заблокировали вход, чтобы помешать проведению богослужения.По данным УПЦ, противостояние продлилось больше четырех часов, но верующим удалось отстоять храм. Архиепископ Варсонофий и сотни живущих в селе верующих совершили литургию, передает РИА Новости.В связи с признанием Константинопольским патриархатом украинских раскольников давление на каноническую церковь в стране значительно усилилось. На Украине действует закон, по которому юрисдикцию храмов можно менять голосованием членов общины. Националисты им немедленно воспользовались и начали направлять к храмам своих сторонников, выдавая их за прихожан.На днях адепты новой украинской церкви захватили православный храм в Ровенской области. Вандалы повесили там новые замки, не пускали прихожан внутрь и запугивали настоятеля.