Сегодняшний день омрачило печальное известие. Певица Юлия Началова умерла после борьбы с недугом.

Сегодняшний день омрачило печальное известие. Певица Юлия Началова умерла после борьбы с недугом.Информация о скоропостижной кончине молодой знаменитости стала настоящим шоком для общественности. Сообщение о смерти певицы подтвердил ее пиар-директор, передает Telegram-канал Lifeshot.На данный момент известно, что Началова умерла после экстренной госпитализации. Сначала представитель Началовой усиленно опровергала данные о проблемах звезды со здоровьем, однако позже ей все-таки пришлось выступить с официальным заявлением и прояснить ситуацию.Началова умерла в возрасте 38 лет. Причиной госпитализации исполнительницы стали высокий уровень сахара в крови и заражение крови.Представитель певицы сообщала, что рядом с Юлией Началовой постоянно находятся не только ее родители, но и помощница по хозяйству, которую певица всегда считала родным человеком. Что же касается 12-летней дочери артистки, Веры Алдониной, то ее стараются не тревожить. "Вера знает, что мама в больнице, но сама вместе со школой находится на гастролях", – заключила Исаева.Ранее стало известно, что у певицы воспаление. Это случилось из-за того, что якобы певица травмировала конечность, однако рана была обработана недостаточно (или вообще не была продезинфицирована), в результате началось нагноение, а в организме пошел воспалительный процесс. Отметим, что у артистки был диабет.Затем у Началовой начали отказывать органы. Сначала сообщалось об отеке легких, затем отключились почки. В последние дни жизни врачи говорили о сердечной недостаточности и отеке мозга.