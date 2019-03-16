В честь пятилетия присоединения Крыма к России над Севастополем развернули флаг. Это самый большой российский триколор, его местоположение – на горе Гасфорта. Площадь флага – 1423 квадратных метра.

В честь пятилетия присоединения Крыма к России над Севастополем развернули флаг. Это самый большой российский триколор, его местоположение – на горе Гасфорта. Площадь флага – 1423 квадратных метра.Его уже свозили в Арктику, на Байкал. Поднимали триколор и в небо над Звенигородом.Организаторы акции – мотоклуб "Ночные волки". К водружению флага присоединились глава Крыма Сергей Аксенов и губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников, передает РИА Новости.