Японский энтомолог задержан в Эквадоре при попытке незаконно вывезти из страны партию из 250 различных пауков и жуков, в том числе живых.

Японский энтомолог задержан в Эквадоре при попытке незаконно вывезти из страны партию из 250 различных пауков и жуков, в том числе живых.Насекомые и пауки были найдены при досмотре багажа японца; он как раз собирался улетать на Хоккайдо. Суд запретил энтомологу выезжать из страны до начала процесса по делу и обвинил его в незаконном обороте представителей фауны, относящихся к национальному достоянию, передает РИА Новости.