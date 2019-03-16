Захламленная квартира на Ленинградском шоссе в Москве, где недавно нашли пятилетнюю девочку Любу, оставленную своей матерью, не была отключена от воды и света, хотя долг по квартплате превышал 600 тысяч рублей.

Захламленная квартира на Ленинградском шоссе в Москве, где недавно нашли пятилетнюю девочку Любу, оставленную своей матерью, не была отключена от воды и света, хотя долг по квартплате превышал 600 тысяч рублей. Ранее некоторые СМИ написали, что в квартире не было света и воды, когда ее вскрыли сотрудники экстренных служб.Как сообщила в субботу представитель префектуры Северного административного округа (САО) столицы Марина Копылова, электричество и вода подавались в квартиру исправно, пока девочку не обнаружили и не отвезли в больницу. Хотя долг по квартплате действительно имеется и составляет более 600 тысяч рублей. Данные о собственниках жилья и размере задолженности уточняются, пишет ТАСС.Девочку нашли 10 марта. По данным столичного главка Следственного комитета РФ, у нее отсутствовали социальные навыки и были признаки истощения. Соседи сообщили, что матери ребенка не было дома несколько дней. 12 марта Савеловский суд Москвы арестовал мать девочки Ирину Гаращенко на два месяца, ей инкриминируется покушение на убийство несовершеннолетней, находящейся в заведомо беспомощном состоянии. Органы опеки и попечительства, а также прокуратура обратились в суд с заявлением о лишении женщины родительских прав.Со своей стороны, врачи сообщили, что по физическим параметрам девочка не отстает от сверстников, однако у нее наблюдается задержка умственного развития: ребенок не разговаривает, а произносит звуки, похожие на слоги. Люба останется в больнице до конца марта ребенок останется, потом ее ждет санаторное лечение и работа с психологами. Медики надеются, что девочка догонит своих сверстников в развитии.В органы соцзащиты обратились трое родственников девочки, они готовы удочерить ребенка.