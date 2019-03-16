В сирийском лагере беженцев Эр-Рукбан, в котором жителей Сирии удерживают подконтрольные США боевики, два дня назад погибли двое детей. Причиной было недоедание, антисанитария и поражение инфекциями, говорится в совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа.

В сирийском лагере беженцев "Эр-Рукбан", в котором жителей Сирии удерживают подконтрольные США боевики, два дня назад погибли двое детей. Причиной было недоедание, антисанитария и поражение инфекциями, говорится в совместном заявлении глав межведомственных координационных штабов России и Сирии Михаила Мизинцева и Хусейна Махлюфа. Документ опубликован на сайте Минобороны России.Сложившаяся опасная ситуация в сфере здравоохранения в "Эр-Рукбане" вызывает серьезную озабоченность, говорится в заявлении. По словам представителя Всемирной организации здравоохранения в Сирии Элизабет Хофф, в этом лагере нет ни одного врача, там продолжают развиваться опасные для жизни инфекционные заболевания. В частности, выявлено множество случаев диареи, гепатита и кожных заболеваний.Боевики удерживают сирийцев в "Эр-Рукбане" в незаконно оккупированной США зоне Эт-Танф уже 1780-й день, напоминают главы координационных штабов, а американцы до сих пор не соглашаются пропустить в эту зону сирийские автобусные колонны и обеспечить безопасную эвакуацию жителей лагеря.При этом США обвиняют Россию и Сирию в блокировании гуманитарных конвоев ООН, тогда как в международных гуманитарных организациях уже признали необходимость скорейшего расформирования этого "гетто" и эвакуации его жителей в родные места.Позиция США, которые ограничивают деятельность международных и неправительственных гуманитарных организаций на подконтрольной территории, используя для этого боевиков "Магавир Ас-Саура", названа в заявлении абсолютно деструктивной.Москва и Дамаск вновь заявляют, что со стороны сирийского правительства уже давно все готово для расформирования лагеря "Эр-Рукбан" и приема его жителей: подготовлено достаточное количество жилых объектов для их размещения, создан необходимый запас продовольствия, питьевой воды, постельных принадлежностей и медикаментов.Власти Сирии сформировали и держат наготове шесть колонн комфортабельных автобусов. Россия и Сирия в очередной раз призывают США сделать жест доброй воли и проявить милосердие, открыв доступ в оккупированную зону Эт-Танф и дав возможность вывезти страдающих жителей лагеря "Эр-Рукбан".Ранее Москва и Дамаск уже призывали раз и навсегда решить проблему лагеря "Эр-Рукбан" через его расформирование с предоставлением долгожданной свободы его жителям. Обстановку, сложившуюся в лагере, сейчас называют не иначе как гуманитарной катастрофой.