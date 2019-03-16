В результате проверки в одном из столичных супермаркетов в поселении Щаповское полицейские выявили факт продажи алкогольной продукции 17-летней девушке...

Сотрудники полиции Новой Москвы продолжают проводить оперативно-профилактические мероприятия, направленные на соблюдение законодательства в сфере торговли алкогольной продукцией в отношении несовершеннолетних.В результате проверки в одном из столичных супермаркетов в поселении Щаповское сотрудники отдела по делам несовершеннолетних МО МВД России «Куриловское» г. Москвы выявили факт продажи алкогольной продукции 17-летней девушке. По подозрению в совершении противоправного деяния был задержан продавец магазина – 22-летний житель Московской области. Установлено, что ранее мужчина уже привлекался к административной ответственности по ст. 14.16 КоАП РФ «Нарушение правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».По данному факту отделом дознания МО МВД России «Куриловское» г. Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ «Розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ТиНАО(999) 010-51-79