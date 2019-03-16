Развитие индустрии в Чеченской республике обсудили на заседании координационного совета в Грозном. В обрабатывающую промышленность за последние годы инвесторы вложили более 60 миллиардов рублей.

Развитие индустрии в Чеченской республике обсудили на заседании координационного совета в Грозном. В обрабатывающую промышленность за последние годы инвесторы вложили более 60 миллиардов рублей.Как сообщил министр промышленности и торговли Денис Мантуров, внебюджетные средства будут привлекать и в другие отрасли региона. В свою очередь, глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал об экономическом сотрудничестве региона с зарубежными странами."У нас есть практические договоренности с Бахрейном, Саудовской Аравией, Эмиратами… Сейчас нам надо выйти на компании и представить нашу продукцию. Я думаю, что товарооборот увеличится в разы", — сказал Рамзан Кадыров."Я рад, что на протяжении последних лет происходят серьезные изменения с точки зрения развития индустриального потенциала; появляются новые технологии. Было приятно видеть в том числе новые разработки в части литий-ионных батарей", — заявил Денис Мантуров.