В одном из жилых домов на юге Санкт-Петербурга обнаружили три 50-миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны. Их обезвредили военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа. Жильцов дома эвакуировали.

В одном из жилых домов на юге Санкт-Петербурга обнаружили три 50-миллиметровые минометные мины времен Великой Отечественной войны. Их обезвредили военнослужащие инженерно-саперного подразделения Западного военного округа. Жильцов дома эвакуировали.Как сообщает "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу военного округа, боеприпасы, которые специалисты обезвредили и вывезли на полигон для уничтожения, были в прекрасном состоянии. Саперы обследовали прилегающую местность, чтобы убедиться, что мин там больше нет.Инцидент произошел в доме номер 17 по улице Зайцева в Кировском районе города, уточняет ТАСС.