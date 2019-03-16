В ходе очередной акции протеста желтых жилетов, которая проходит в субботу, 16 марта, в Париже, пострадал продюсер видеоагентства Ruptly. Как сообщила главный редактор МИА Россия сегодня и RT Маргарита Симоньян, он ранен в ногу и сейчас направляется в больницу.

В ходе очередной акции протеста "желтых жилетов", которая проходит в субботу, 16 марта, в Париже, пострадал продюсер видеоагентства Ruptly. Как сообщила главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян, он ранен в ногу и сейчас направляется в больницу.Коллеги пострадавшего предполагают, что его ранило резиновой пулей или булыжником, пишет РИА Новости.Между тем, как сообщает ТАСС, демонстранты разгромили витрины нескольких магазинов в центре Парижа. Из бутика Hugo Boss мародеры вынесли большое количество одежды, а с витрины магазина Lacoste и расположенной рядом парфюмерной лавки украли выставочные образцы. Кроме того, молодые люди в масках разгромили террасу знаменитого ресторана Le Fouquet`s, а также подожгли машину, которая стояла на одной из соседних улиц.В некоторых местах протестующие возводят баррикады, откуда забрасывают полицейских камнями. В ответ стражам правопорядка применяют слезоточивый газ, дымовые шашки, а также водомет.Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер осудил действия "профессиональных погромщиков" в Париже и призвал полицейских максимально жестко отвечать на провокации. Свой призыв он разместил в субботу в Twitter.