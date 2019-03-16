Злоумышленники, используя два автомобиля престижных марок, застрахованных по полису КАСКО, оформляли с подставными машинами ДТП с целью получения страховых выплат...

Следственной частью Следственного управления УВД по ЮЗАО возбуждены уголовные дела по фактам мошеннических действий в сфере страхования.Как было установлено сотрудниками полиции, злоумышленники, используя два автомобиля престижных марок, застрахованных по полису КАСКО, оформляли с подставными машинами ДТП с целью получения страховых выплат.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники УВД по ЮЗАО задержали двоих подозреваемых. Ими оказались 32-летние братья, приезжие из ближнего зарубежья.По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159.5 УК РФ «Мошенничество в сфере страхования». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Проводятся дальнейшие следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности подозреваемых.Пресс-служба УВД по ЮЗАО(499) 129-75-56