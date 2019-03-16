Украинский комик Владимир Зеленский остается лидером президентской гонки на Украине, однако его отрыв от действующего президента Петра Порошенко падает. Об этом говорят результаты опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens, которые приводит украинское издание Новое время.

Украинский комик Владимир Зеленский остается лидером президентской гонки на Украине, однако его отрыв от действующего президента Петра Порошенко падает. Об этом говорят результаты опроса международной компании Greenberg Quinlan Rosner и украинской InfoSapiens, которые приводит украинское издание "Новое время".Опрос проводился 23 февраля — 4 марта, то есть за три недели до выборов президента Украины, назначенных на 31 марта. Выяснилось, что в условном первом туре выборов за Зеленского готовы отдать свои голоса 24 процента опрошенных избирателей, за Порошенко — 20 процентов, а 13 процентов проголосовали бы за экс-премьера Юлию Тимошенко. Месяцем ранее такой же опрос отдавал участникам тройки кандидатов-лидеров соответственно 28, 18 и 15 процентов голосов.При этом Зеленский стал бы победителем выборов президента Украины в случае выхода во второй тур как с Порошенко, так и с Тимошенко. Во втором туре против Порошенко Зеленский получил бы 52 процента против 44 процентов голосов. Еще больше составил бы отрыв Зеленского от Тимошенко — 55 процентов против 41 процента.Однако и во втором туре за месяц с предыдущего опроса преимущество Зеленского уменьшилось на 13 процентов в паре с Порошенко и на 8 процентов — с Тимошенко. Те, в свою очередь, добрали 10 и 5 процентов соответственно. Данные Greenberg Quinlan Rosner и InfoSapiens были получены в ходе опроса избирателей, собирающихся голосовать, включая часть еще не определившихся респондентов, предпочтения которых удалось оценить.