Признанный странами Запада временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил в Twiiter о получении контроля над Citgo Petroleum Corporation.

Признанный странами Запада временно исполняющим обязанности президента Венесуэлы Хуан Гуайдо сообщил в Twiiter о получении контроля над Citgo Petroleum Corporation. Основным акционером компании, работающей в США, была государственная нефтяная компания PDVSA.В записи Гуайдо поставил себе в заслугу спасение "важного национального актива", пишет ТАСС. Далее лидер оппозиции вновь призвал сторонников выйти на улицы."Завтра мы все организуемся, чтобы остановить узурпатора-президента Николаса Мадуро", — заявил Гуайдо.И.о. президента Венесуэлы Гуайдо провозгласил себя 23 января этого года. Его полномочия признали США, Группа Лимы, европейские страны.