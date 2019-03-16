Youtube объяснил, почему 14 марта заблокировал канал Зе президент слуга народа, посвященный кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому. Причина никого не удивила — массовые жалобы ботов, — сообщила команда Зеленского в Facebook.

Youtube объяснил, почему 14 марта заблокировал канал "Зе президент слуга народа", посвященный кандидату в президенты Украины, шоумену Владимиру Зеленскому.Его команда сообщила в субботу, 16 марта, в своем Facebook, что получила официальный ответ от Youtube. "Причина никого не удивила — массовые жалобы ботов", — говорится в сообщении."Но правда будет всегда на стороне тех, кто не обманывает", — подчеркнули в команде Зеленского.Вместе с тем в официальном ответе Youtube, который также опубликован на странице канала "Зе президент слуга народа", отмечается, что иногда видео или каналы, отмеченные пользователями как спам, удаляется по ошибке. В этом случае они через некоторое время восстанавливаются.Канал, посвященный кандидату в президенты Украины Зеленскому в Youtube, был заблокирован 14 марта "а многочисленные или серьезные нарушения Условий использования YouTube, в том числе в отношении спама, обмана и введения пользователей в заблуждение". Позднее в тот же день Зеленский разместил в Facebook видеообращение, в котором сообщил о разблокировании канала на сайте Youtube.Выборы президента Украины намечены на 31 марта. Согласно данным социологических опросов, лидером предвыборной гонки является именно Зеленский, за которого на данный момент готовы проголосовать 27 процентов украинцев.