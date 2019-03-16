Певица по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии в медикаментозной коме в одной из московских клиник. Точный диагноз пока не называется, но сохраняется угроза ампутации одной из нижних конечностей из-за гангрены.

Юлии Началовой сделана операция на ноге, сообщает издание Starhit. Ссылаясь на свои источники, издание уточняет, что певица по-прежнему находится в стабильно тяжелом состоянии в медикаментозной коме в одной из московских клиник. По одной из версий, стертая ступня стала причиной обильного кровотечения, которое врачам не сразу удалось остановить. Точный диагноз пока не называется, но сохраняется угроза ампутации одной из нижних конечностей из-за гангрены.Отец певицы Виктор Началов подтвердил ТАСС факт проведения операции. Врачи прочистили рану, которая долго не затягивалась и вызвала гангрену. Сейчас певица находится в палате интенсивной терапии, по-прежнему высок риск осложнений, одним из которых является отек легких.38-летняя артистка страдает от нескольких заболеваний в числе которых подагра и сахарный диабет. Началова часто признавалась, что, несмотря на болезни, старается ценить каждое мгновение жизни, много путешествует и дает концерты.