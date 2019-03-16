Ведущий стилист студии Dajmur Анастасия Николаева прокомментировала недавнюю фотосессию артистки в ретро-образе. Елизавета Боярская поделилась снимком на своей странице в Instagram.

Ведущийстилист студии Dajmur Анастасия Николаева прокомментировала недавнюю фотосессиюартистки в ретро-образе. Елизавета Боярская поделилась снимком на своейстранице в Instagram.Фото сделано встилистике начала 20 века. На нем Елизавета Боярская загадочно смотрит вдаль. Онаодета в полупрозрачный тюлевый топ и плиссированную длинную юбку. Образ дополнилимакияж и красивая прическа. У ног актрисы сидит белая собака."Еслиоценивать стилистику фотографии, мне кажется, она удалась. Интерьер, одежда, аксессуары– все указывает на выбранную Боярской эпоху", – отметила собеседница "Дни.ру". "Такжеобраз грамотно подчеркивает правильно выбранная укладка – холодная волна инебрежный, как бы размазанный смоки", – добавила стилист.Анастасия Николаева считает, что в целом фотография удалась.Однако есть у нее и нарекания."Идет ли этот образ самой Елизавете – не знаю.Единственное, что меня смущает на этом снимке – нечесаная собака на переднемплане. В контрасте с блестящей плиссированной юбкой и общим шиком фотографиизапутанная шерсть совсем не уместна", – раскритиковала эксперт некоторыемоменты фотосессииНапомним, замужем за актером Максимом Матвеевым. Супругивместе уже восемь лет. В 2012 году у пары родился первенец Андрей.Второго сына ЕлизаветаБоярская с супругомназвали Григорием. Мальчик появился на свет в одной из клиникСанкт-Петербурга.