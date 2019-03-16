Ведущий
стилист студии Dajmur Анастасия Николаева прокомментировала недавнюю фотосессию
артистки в ретро-образе. Елизавета Боярская поделилась снимком на своей
странице в Instagram.
Ведущий
стилист студии Dajmur Анастасия Николаева прокомментировала недавнюю фотосессию
артистки в ретро-образе. Елизавета Боярская поделилась снимком на своей
странице в Instagram.
Фото сделано в
стилистике начала 20 века. На нем Елизавета Боярская загадочно смотрит вдаль. Она
одета в полупрозрачный тюлевый топ и плиссированную длинную юбку. Образ дополнили
макияж и красивая прическа. У ног актрисы сидит белая собака.
"Если
оценивать стилистику фотографии, мне кажется, она удалась. Интерьер, одежда, аксессуары
– все указывает на выбранную Боярской эпоху", – отметила собеседница "Дни.ру". "Также
образ грамотно подчеркивает правильно выбранная укладка – холодная волна и
небрежный, как бы размазанный смоки", – добавила стилист.
Анастасия Николаева считает, что в целом фотография удалась.
Однако есть у нее и нарекания.
"Идет ли этот образ самой Елизавете – не знаю.
Единственное, что меня смущает на этом снимке – нечесаная собака на переднем
плане. В контрасте с блестящей плиссированной юбкой и общим шиком фотографии
запутанная шерсть совсем не уместна", – раскритиковала эксперт некоторые
моменты фотосессии
Напомним, замужем за актером Максимом Матвеевым. Супруги
вместе уже восемь лет. В 2012 году у пары родился первенец Андрей.
Второго сына Елизавета
Боярская с супругом
назвали Григорием. Мальчик появился на свет в одной из клиник
Санкт-Петербурга.