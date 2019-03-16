В Париже около 8 часов утро по местному времени участники акции желтых жилетов заблокировали движение машин в верхней части Елисейских Полей.

В Париже около 8 часов утро по местному времени участники акции "желтых жилетов" заблокировали движение машин в верхней части Елисейских Полей. По данным столичных СМИ, в центре Парижа уже собрались сотни протестующих.Полиция пытается обезопасить нижнюю часть центральной парижской улицы, перекрыв ее ограждениями. Жандармы намерены удержать "желтых жилетов" в районе площади Шарля де Голля, пишет ТАСС.В Twitter манифестацию 16 марта назвали "Акт 18 — Ультиматум — Вся Франция в Париже". Организаторы акции ожидают "усиленную мобилизацию" участников.Протесты во Франции продолжаются непрерывно с 17 ноября, но число участников снижается.