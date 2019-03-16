Поклонники актрисы напуганы из-за ее внешнего
вида. Анджелина Джоли дала повод для пересудов после того, как ее засняли в
Лос-Анджелесе одну в людном месте.
Поклонники актрисы напуганы из-за ее внешнего
вида. Анджелина Джоли дала повод для пересудов после того, как ее засняли в
Лос-Анджелесе одну в людном месте.
Звезда Голливуда
направлялась на деловую встречу в Беверли-Хиллз. Для выхода она выбрала леггинсы, туфли-лодочки
на каблуке, кружевной топ и пиджак. Образ дополнила кожаная сумочка. И все – в черном
цвете.
Волосы Анджелина Джоли
собрала в пучок и использовала минимум косметики. На встречу звезда приехала вместе со своим
телохранителем, передает Daily Mail.
С кем именно встречалась актриса, неизвестно.
Поклонников обеспокоило ее лицо. Звезда выглядит крайне уставшей – бледная кожа,
синяки под глазами, мимические морщины. Они отметили в соцсетях, что и
выражение лица актрисы довольно мрачно.
Раскритиковали интернет-пользователи
и излишнюю худобу знаменитости. "Что с лицом, Энджи? Она либо не выспалась,
либо под чем-то", "Джоли выглядит очень грустной! Переживаю за нее", "Глаза какие-то странные", "Да и дураку понятно,
бывших наркоманов не бывает, оттуда и худоба такая", – высказались они.
Ранее заметили вместе со своим бывшим 55-летним возлюбленным Брэдом Питтом как раз в одном из таких офисных зданий. Возможно, они
встречались, чтобы устроить очередные переговоры по поводу болезненного и длительного
развода. Впрочем, некоторые поклонники звезды предположили, что встреча,
возможно, носила не личный, а профессиональный характер.