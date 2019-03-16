Поклонники актрисы напуганы из-за ее внешнего вида. Анджелина Джоли дала повод для пересудов после того, как ее засняли в Лос-Анджелесе одну в людном месте.

Поклонники актрисы напуганы из-за ее внешнеговида. Анджелина Джоли дала повод для пересудов после того, как ее засняли вЛос-Анджелесе одну в людном месте.Звезда Голливуданаправлялась на деловую встречу в Беверли-Хиллз. Для выхода она выбрала леггинсы, туфли-лодочкина каблуке, кружевной топ и пиджак. Образ дополнила кожаная сумочка. И все – в черномцвете.Волосы Анджелина Джолисобрала в пучок и использовала минимум косметики. На встречу звезда приехала вместе со своимтелохранителем, передает Daily Mail.С кем именно встречалась актриса, неизвестно.Поклонников обеспокоило ее лицо. Звезда выглядит крайне уставшей – бледная кожа,синяки под глазами, мимические морщины. Они отметили в соцсетях, что ивыражение лица актрисы довольно мрачно.Раскритиковали интернет-пользователии излишнюю худобу знаменитости. "Что с лицом, Энджи? Она либо не выспалась,либо под чем-то", "Джоли выглядит очень грустной! Переживаю за нее", "Глаза какие-то странные", "Да и дураку понятно,бывших наркоманов не бывает, оттуда и худоба такая", – высказались они.Ранее заметили вместе со своим бывшим 55-летним возлюбленным Брэдом Питтом как раз в одном из таких офисных зданий. Возможно, онивстречались, чтобы устроить очередные переговоры по поводу болезненного и длительногоразвода. Впрочем, некоторые поклонники звезды предположили, что встреча,возможно, носила не личный, а профессиональный характер.