Россияне встревожены отсутствием новостей о певице, находящейся на грани жизни и смерти. Поклонники предполагают худшее.
Россияне встревожены отсутствием новостей о певице, находящейся на грани жизни и смерти. Поклонники предполагают худшее.
Артистка до сих пор находится
в реанимации, под неусыпным контролем врачей. Однако если еще вчера ленты
новостей наперебой пестрели рассказами о последних изменениях в состоянии Юлии
Началовой, то в настоящее время наступило тревожное молчание.
Народ заподозрил
неладное. Не было новостей о певице в ночь с 15 на 16 марта ни от медиков, ни от
представителя артистки. Еще вчера врачи собирали консилиум, значит, должны были
что-то решить. Но пока ничего неизвестно.
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