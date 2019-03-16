Россияне встревожены отсутствием новостей о певице, находящейся на грани жизни и смерти. Поклонники предполагают худшее.

Россияне встревожены отсутствием новостей о певице, находящейся на грани жизни и смерти. Поклонники предполагают худшее.Артистка до сих пор находитсяв реанимации, под неусыпным контролем врачей. Однако если еще вчера лентыновостей наперебой пестрели рассказами о последних изменениях в состоянии ЮлииНачаловой, то в настоящее время наступило тревожное молчание.Народ заподозрилнеладное. Не было новостей о певице в ночь с 15 на 16 марта ни от медиков, ни отпредставителя артистки. Еще вчера врачи собирали консилиум, значит, должны быличто-то решить. Но пока ничего неизвестно.Материал дополняется